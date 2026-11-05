¿Cuándo juega Chile vs. Colombia? Fechas, horarios y dónde ver los amistosos de La Roja

05 nov. 2026 - 17:15 hrs.

Luego de la gira por Norteamérica a finales de septiembre y comienzo de noviembre, la Selección Chilena se alista para su nuevo desafío internacional.

Colombia será el próximo rival de La Roja, a quien enfrentará en dos partidos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre, donde se buscará sumar minutos pensando en el proceso rumbo a las Eliminatorias del Mundial 2030.

Los duelos ante los Cafeteros serán una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico pruebe alternativas y que jugadores poco habituales, como Emiliano Ramos, Guillermo Maripán y Williams Alarcón, muestren sus pergaminos.

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¿Cuándo juega Chile vs. Colombia?

El partido de Chile contra Colombia es el próximo viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas de nuestro país. Para este compromiso, las selecciones se medirán en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Mientras que el segundo cotejo entre La Roja y La Tricolor será el próximo martes 17 de noviembre a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Dónde ver Chile vs. Colombia?

Los dos amistosos de la Selección Chilena frente a Colombia serán transmitidos en televisión abierta por Mega y Mega 2; en esta última señal se incorporará la interpretación en Lengua de Señas.

Mientras que vía streaming, el partido estará disponible a través de MegaGO, plataforma que además ofrecerá una transmisión en calidad 4 HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

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