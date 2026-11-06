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Colombia presenta nómina para enfrentar a La Roja. Instagram

Sin Luis Díaz y con varias ausencias: Colombia presenta su nómina para enfrentar a La Roja

  • Por Sebastián Paillafil

Este viernes, la selección de Colombia confirmó su nómina para enfrentar a La Roja durante noviembre, en lo que será la última fecha FIFA del 2026.

La lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo cuenta con importantes ausencias que podrían favorecer a la Selección Chilena.

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Las ausencias y novedades en la nómina de Colombia para enfrentar a Chile

La principal baja es Luis Díaz. El hábil extremo del Bayern Münich no logró recuperarse de sus problemas físicos y quedó fuera de la convocatoria.

Instagram @luisdiaz19_

También quedaron al margen nombres como Richard Ríos, Álvaro Montero, Kevin Castaño, Kevin Mier y Johan Mojica.

Pese a las bajas, Colombia mantiene nombres de peso internacional como Jefferson Lerma, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Luis Suárez.

Además, destacan algunos jugadores que están haciendo sus primeras armas a nivel internacional, como el caso de Matías Orozco, mediocampista de 18 años que milita en el Castellón de España.

La nómina de Colombia para amistosos con Chile

ARQUEROS

  • Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU)
  • Camilo Vargas - Atlas (MEX)
  • Devis Vásquez - Roma (ITA)

DEFENSAS

  • Juan David Arizala - Udinese (ITA)
  • Daniel Muñoz - Nottingham Forest (ENG)
  • Dávinson Sánchez - Galatasaray (TUR)
  • Edier Ocampo - Vancouver Whitecaps (CAN)
  • Jhon Lucumí - Juventus (ITA)
  • Juan Cabal - Juventus (ITA)
  • Kevin Andrade - Zenit (RUS)
  • Samuel Velásquez - Atlético Nacional

VOLANTES

  • Daniel Arcila - Club León (MEX)
  • Gustavo Puerta - Olympiacos (GRE)
  • Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
  • Jhon Arias - Palmeiras (BRA)
  • Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional
  • Jhon Solís - Birmingham (ENG)
  • Jefferson Lerma - Crystal Palace (ENG)
  • Nelson Deossa - Real Betis (ESP)
  • Matías Orozco - Castellón (ESP)
  • Yáser Asprilla - Girona (ESP)
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DELANTEROS

  • Camilo Durán - Celtic (SCO)
  • Luis Suárez - Sporting (POR)
  • Oscar Perea - América (MEX)
  • Camilo Mena - Korona Kielce (POL)
  • Daniel Mosquera - Hellas Verona (ITA)

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