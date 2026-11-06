Sin Luis Díaz y con varias ausencias: Colombia presenta su nómina para enfrentar a La Roja
Este viernes, la selección de Colombia confirmó su nómina para enfrentar a La Roja durante noviembre, en lo que será la última fecha FIFA del 2026.
La lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo cuenta con importantes ausencias que podrían favorecer a la Selección Chilena.
Las ausencias y novedades en la nómina de Colombia para enfrentar a Chile
La principal baja es Luis Díaz. El hábil extremo del Bayern Münich no logró recuperarse de sus problemas físicos y quedó fuera de la convocatoria.
También quedaron al margen nombres como Richard Ríos, Álvaro Montero, Kevin Castaño, Kevin Mier y Johan Mojica.
Pese a las bajas, Colombia mantiene nombres de peso internacional como Jefferson Lerma, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Luis Suárez.
Además, destacan algunos jugadores que están haciendo sus primeras armas a nivel internacional, como el caso de Matías Orozco, mediocampista de 18 años que milita en el Castellón de España.
La nómina de Colombia para amistosos con Chile
ARQUEROS
- Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU)
- Camilo Vargas - Atlas (MEX)
- Devis Vásquez - Roma (ITA)
DEFENSAS
- Juan David Arizala - Udinese (ITA)
- Daniel Muñoz - Nottingham Forest (ENG)
- Dávinson Sánchez - Galatasaray (TUR)
- Edier Ocampo - Vancouver Whitecaps (CAN)
- Jhon Lucumí - Juventus (ITA)
- Juan Cabal - Juventus (ITA)
- Kevin Andrade - Zenit (RUS)
- Samuel Velásquez - Atlético Nacional
VOLANTES
- Daniel Arcila - Club León (MEX)
- Gustavo Puerta - Olympiacos (GRE)
- Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
- Jhon Arias - Palmeiras (BRA)
- Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional
- Jhon Solís - Birmingham (ENG)
- Jefferson Lerma - Crystal Palace (ENG)
- Nelson Deossa - Real Betis (ESP)
- Matías Orozco - Castellón (ESP)
- Yáser Asprilla - Girona (ESP)
DELANTEROS
- Camilo Durán - Celtic (SCO)
- Luis Suárez - Sporting (POR)
- Oscar Perea - América (MEX)
- Camilo Mena - Korona Kielce (POL)
- Daniel Mosquera - Hellas Verona (ITA)
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