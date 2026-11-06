Sin Luis Díaz y con varias ausencias: Colombia presenta su nómina para enfrentar a La Roja

06 nov. 2026 - 18:15 hrs.

Este viernes, la selección de Colombia confirmó su nómina para enfrentar a La Roja durante noviembre, en lo que será la última fecha FIFA del 2026.

La lista de jugadores convocados por Néstor Lorenzo cuenta con importantes ausencias que podrían favorecer a la Selección Chilena.

Las ausencias y novedades en la nómina de Colombia para enfrentar a Chile

La principal baja es Luis Díaz. El hábil extremo del Bayern Münich no logró recuperarse de sus problemas físicos y quedó fuera de la convocatoria.

Instagram @luisdiaz19_

También quedaron al margen nombres como Richard Ríos, Álvaro Montero, Kevin Castaño, Kevin Mier y Johan Mojica.

Pese a las bajas, Colombia mantiene nombres de peso internacional como Jefferson Lerma, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Luis Suárez.

Además, destacan algunos jugadores que están haciendo sus primeras armas a nivel internacional, como el caso de Matías Orozco, mediocampista de 18 años que milita en el Castellón de España.

La nómina de Colombia para amistosos con Chile

ARQUEROS

Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas - Atlas (MEX)

Devis Vásquez - Roma (ITA)

DEFENSAS

Juan David Arizala - Udinese (ITA)

Daniel Muñoz - Nottingham Forest (ENG)

Dávinson Sánchez - Galatasaray (TUR)

Edier Ocampo - Vancouver Whitecaps (CAN)

Jhon Lucumí - Juventus (ITA)

Juan Cabal - Juventus (ITA)

Kevin Andrade - Zenit (RUS)

Samuel Velásquez - Atlético Nacional

VOLANTES

Daniel Arcila - Club León (MEX)

Gustavo Puerta - Olympiacos (GRE)

Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)

Jhon Arias - Palmeiras (BRA)

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional

Jhon Solís - Birmingham (ENG)

Jefferson Lerma - Crystal Palace (ENG)

Nelson Deossa - Real Betis (ESP)

Matías Orozco - Castellón (ESP)

Yáser Asprilla - Girona (ESP)

DELANTEROS

Camilo Durán - Celtic (SCO)

Luis Suárez - Sporting (POR)

Oscar Perea - América (MEX)

Camilo Mena - Korona Kielce (POL)

Daniel Mosquera - Hellas Verona (ITA)

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