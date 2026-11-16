¡De la Sub 20 a La Roja adulta! Nicolás Córdova sorprendió con inesperado convocado para enfrentar a Colombia

16 nov. 2026 - 16:40 hrs.

En la previa del último amistoso de La Roja en 2026, Nicolás Córdova convocó de emergencia a un seleccionado Sub 20 para enfrentar a Colombia.

El entrenador nacional aprovechó la conferencia de prensa de este lunes para anunciar el llamado de Thomas Coulombe, quien se sumará a los trabajos de la Selección Chilena de cara al duelo programado para este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental.

Un juvenil a La Roja adulta

"Ha sido convocado para mañana Thomas Coulombe por Diego Ulloa. Seguramente mañana estará en el banco. Para nosotros sería mucho más fácil llamar a otros jugadores que estén más preparados, pero creemos que tenemos que empujar a los jugadores más jóvenes, para que quien esté sentado el próximo año acá tenga un abanico de jugadores más amplio", explicó el técnico.

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Coulombe, lateral izquierdo de 19 años nacido en Barcelona, España, llegará para reemplazar a Diego Ulloa, quien sufrió una fractura durante el encuentro ante los "cafetaleros" en Cali y solo pudo disputar el primer tiempo.

El defensor viene de ser titular en el partido de la Selección Chilena Sub 20 ante México, donde incluso anotó el primero de los dos goles del equipo nacional en el empate 2-2 registrado en el Complejo Juan Pinto Durán.

¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Colombia por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y Colombia está programado para este martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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