Chile perdió ante Colombia en el primer amistoso internacional ante los Cafeteros

13 nov. 2026 - 23:07 hrs.

Chile perdió ante Colombia en un nuevo amistoso internacional en el que los dirigidos por Nicolás Córdova perdieron por 1 a 0 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

El único gol del partido fue un autogol de Guillermo Maripán marcado en el minuto 35 del primer tiempo, luego de un error de Vicente Pizarro, quien perdió el balón en mitad de cancha.

La Roja y los cafetaleros se volverán a enfrentar este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago a las 20:00 horas y también será transmitido por las pantallas de Mega y online a través de MegaGO.

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