La Roja Sub 20 dejó escapar una ventaja de dos goles y empató ante México previo al Sudamericano

16 nov. 2026 - 16:10 hrs.

La Selección Chilena Sub 20 cerró su preparación para el Sudamericano de la categoría con un empate ante México. El equipo dirigido por Sebastián Miranda igualó 2-2 frente al combinado norteamericano en el Complejo Juan Pinto Durán.

La Roja tuvo sus mejores pasajes durante el primer tiempo y logró abrir el marcador en los minutos iniciales. Thomas Coulombe fue el encargado de marcar el primer tanto con un potente remate que dejó sin opciones al portero rival.

Nuevo empate de La Roja Sub 20

El segundo gol del Equipo de Todos llegó apenas unos instantes después, cuando Antonio Riquelme culminó un contragolpe letal y amplió la ventaja para el conjunto nacional.

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Sin embargo, con el 2-0 en el marcador, Chile cedió terreno y la posesión del balón a México. El combinado azteca aprovechó una oportunidad cerca del área para descontar mediante Iván Cárdenas, mientras que Derek Jiménez estableció el empate a los 41 minutos.

De esta manera, La Roja Sub 20 cerró su preparación ante México con dos igualdades. El primer amistoso entre ambas selecciones había terminado 1-1, por lo que el equipo de Sebastián Miranda finalizó su serie de encuentros frente al conjunto norteamericano sin conocer la victoria.

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