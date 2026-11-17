17 nov. 2026 - 09:40 hrs.

La noche de este martes 17 de noviembre, la Selección Chilena disputa su último partido del año, cuando enfrente a Colombia en el Estadio Monumental, por la fecha FIFA de noviembre.

El equipo que dirige Nicolás Córdova recibe al conjunto cafetero en el recinto ubicado en la comuna de Macul, con la intención de cobrar revancha tras la derrota del pasado viernes 13 por 1-0 en Cali.

Para este encuentro, La Roja no cuenta con Diego Ulloa, titular del partido anterior donde sufrió una fractura costal. Para reemplazarlo en la nómina, el cuerpo técnico llamó a Thomas Coulombe, seleccionado Sub 20.

ATON/PHOTOSPORT

¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Colombia por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y Colombia está programado para HOY martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

Todo sobre La Roja