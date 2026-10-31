Contra la campeona del mundo: La Roja Femenina anuncia amistoso frente a España

31 oct. 2026 - 09:30 hrs.

La Roja Femenina tendrá un compromiso de máxima exigencia internacional. La escuadra que dirige Luis Mena se medirá nada menos que a España, actual campeona del mundo.

El cotejo supondrá un gran desafío para la Selección Chilena, que tendrá la oportunidad de medirse ante una de las principales potencias del fútbol femenino. El combinado nacional viene de golear a Bolivia en su último amistoso, disputado el pasado 11 de octubre.

El partido está considerado en el calendario de la fecha FIFA próxima, a disputarse entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

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La Roja se medirá ante España

A través de las redes sociales de la Selección Chilena, se confirmó el amistoso contra España, el próximo sábado 28 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Reino de León, España.

De esta manera, el conjunto criollo tendrá por delante un examen de alta exigencia, considerando la jerarquía individual y colectiva del combinado hispano, que lidera el ranking mundial.

Cabe recordar que España ganó el Mundial Australia y Nueva Zelanda 2023. De ahí en adelante, han cosechado grandes actuaciones, como el segundo lugar en la Eurocopa 2025.

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