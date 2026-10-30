Programación de Mega para este sábado 31 de octubre: Revisa el horario de la segunda noche de Expo Quillota

30 oct. 2026 - 21:30 hrs.

La música y el humor se tomarán las pantallas de Mega durante la noche de este sábado 31 de octubre, con la segunda jornada de la Expo Quillota 2026.

El festival contará con la animación de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez, quienes acompañarán al público en este encuentro con destacados artistas.

Esta noche Leo Rey será el encargado de encender el estadio Lucio Fariña Fernández. También se presentarán Bayron Fire y Microbio Caluga, que promete sacar carcajadas al público.

¿Cómo será la programación de Mega este sábado 31 de octubre?

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