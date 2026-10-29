Programación de Mega para este viernes 30 de octubre: Conoce cuándo se transmitirá la Expo Quillota 2026

29 oct. 2026 - 21:30 hrs.

La música romántica y el humor serán los protagonistas del prime de Mega durante este fin de semana, con la transmisión de las tres jornadas de la Expo Quillota a partir de este viernes 30 de octubre.

El festival contará con la animación de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez, quienes acompañarán al público en este encuentro con destacados artistas.

La primera noche tendrá como protagonista a Franco Simone, quien regresará a los escenarios chilenos para reencontrarse con sus seguidores. También se presentará el humorista Esteban Düch y el cantante de cumbia Rodrigo Tapari.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 30 de octubre?

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