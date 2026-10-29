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Programación de Mega para este viernes 30 de octubre: Conoce cuándo se transmitirá la Expo Quillota 2026
La música romántica y el humor serán los protagonistas del prime de Mega durante este fin de semana, con la transmisión de las tres jornadas de la Expo Quillota a partir de este viernes 30 de octubre.
El festival contará con la animación de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez, quienes acompañarán al público en este encuentro con destacados artistas.
La primera noche tendrá como protagonista a Franco Simone, quien regresará a los escenarios chilenos para reencontrarse con sus seguidores. También se presentará el humorista Esteban Düch y el cantante de cumbia Rodrigo Tapari.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 30 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:10 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Expo Quillota: 22:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 01:00 horas
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