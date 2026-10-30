La Baronesa - Capítulo 51: Daniel enfrenta un difícil panorama
En este capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) recibió fríamente a Emilia (Octavia Bernasconi) tras ignorar sus llamadas toda la noche. Ella creía que su marido estaba enojado por Nicolás (Andrew Bargsted), pero no; la descubrió revisando sus documentos a escondidas.
Su molestia llegó al punto de cuestionar si quiere seguir casado con Emilia, abriéndole la puerta de par si quiere irse. Ella, por miedo a perder la casa familiar, decidió quedarse y continuar con la farsa del matrimonio.
En la cuerda floja
Daniel (Francisco Reyes Cristi) se hizo los exámenes en casa, pero en lugar de recibir los resultados por correo, tuvo que ir presencialmente a la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal).Ir a la siguiente nota
El médico analizó los síntomas del chef. Daniel lo adjudicó todo al estrés que vive con la desaparición de su madre, pero todo apunta a un cuadro mucho más grave que debe empezar a tratar desde ya.
Exceso de glóbulos blancos, un descenso de plaquetas, sangrado espontáneo, desmayos y visión borrosa. Labra cree que Daniel podría tener leucemia y debe hacerse un análisis de médula espinal para descartar el diagnóstico.Ve el capítulo en
Más Capítulos
-
La Baronesa - Capítulo 50: León se enfrenta al fiscal
-
La Baronesa - Capítulo 49: Daniel colapsa
-
La Baronesa - Capítulo 48: ¿Un posible culpable?
-
La Baronesa - Capítulo 47: Nicolás descubre el romance entre Francesca y Daniel
-
La Baronesa - Capítulo 46: Los celos de Javier
-
La Baronesa - Capítulo 45: Una mala noticia por parte del fiscal