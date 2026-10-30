La Baronesa - Capítulo 51: Daniel enfrenta un difícil panorama

30 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) recibió fríamente a Emilia (Octavia Bernasconi) tras ignorar sus llamadas toda la noche. Ella creía que su marido estaba enojado por Nicolás (Andrew Bargsted), pero no; la descubrió revisando sus documentos a escondidas.

Su molestia llegó al punto de cuestionar si quiere seguir casado con Emilia, abriéndole la puerta de par si quiere irse. Ella, por miedo a perder la casa familiar, decidió quedarse y continuar con la farsa del matrimonio.

La Baronesa / Mega

En la cuerda floja

Daniel (Francisco Reyes Cristi) se hizo los exámenes en casa, pero en lugar de recibir los resultados por correo, tuvo que ir presencialmente a la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal).

El médico analizó los síntomas del chef. Daniel lo adjudicó todo al estrés que vive con la desaparición de su madre, pero todo apunta a un cuadro mucho más grave que debe empezar a tratar desde ya.

Exceso de glóbulos blancos, un descenso de plaquetas, sangrado espontáneo, desmayos y visión borrosa. Labra cree que Daniel podría tener leucemia y debe hacerse un análisis de médula espinal para descartar el diagnóstico.