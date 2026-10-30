Fue villano en Verdades Ocultas: Cristián Carvajal llega a La Baronesa con personaje clave para Daniel

30 oct. 2026 - 17:50 hrs.

El actor Cristián Carvajal vuelve a las teleseries de Mega con un papel que será gravitante en el futuro de Daniel Márquez, interpretado por Francisco Reyes Cristi.

En el capítulo 51 de La Baronesa, Carvajal se convirtió en el doctor Matías Labra, un conocido de León (César Caillet) al que le enviaron las muestras de sangre del nieto de Aurora (Loreto Valenzuela). Sin embargo, los resultados de los exámenes fueron preocupantes y quiso verlo en persona.

Los glóbulos blancos de Daniel están muy altos y sus plaquetas demasiado bajas. Eso, sumado a sus otros síntomas, son indicio de una posible leucemia que deberán combatir lo antes posible.

La Baronesa / Mega

Los papeles de Cristián Carvajal en Mega

El primer gran rol de Carvajal en nuestra señal fue el comisario Nicanor Pereira en Perdona Nuestros Pecados, quien llegaba a Villa Ruiseñor a investigar los incidentes del pueblo, dejando atrás la corrupción de su antecesor.

Luego, llegaría el turno de Verdades Ocultas, en la que tuvo un doble papel. El primero fue el empresario inmobiliario Samuel Diez, quien quería demoler el pasaje para obligar a su hija a volver a casa. En su trama, eventualmente se involucró con la gran villana de la historia, Eliana Verdugo, con quien tuvo un hijo.

Verdades Ocultas / Mega

Tras el salto temporal, Carvajal regresó como Mateo Valdés, fruto de la relación entre Samuel y Eliana. Él se convierte en la herramienta de su madre para la venganza.

Una de sus últimas participaciones en Mega fue en Los Casablanca, un psicólogo que atiendía a Miranda y que la ayudó a dilucidar sus sentimientos por los hermanos encarnados por Francisco Reyes y Francisco Melo.

Los Casablanca / Mega

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