17 nov. 2026 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena empató 0-0 ante Colombia este martes en el Estadio Monumental, en el segundo amistoso entre ambas selecciones durante la fecha FIFA de noviembre, en un encuentro transmitido en exclusiva por las pantallas de Mega.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova no pudo tomarse revancha de la derrota por 1-0 sufrida el pasado viernes en Cali. En un partido con ocasiones para ambos equipos, el arquero Lawrence Vigouroux fue uno de los protagonistas al contener un lanzamiento penal durante el primer tiempo.

¿Cómo fue el partido entre Chile y Colombia?

La Roja tuvo un comienzo parejo ante el conjunto colombiano y consiguió generar algunas de las ocasiones más claras durante la primera mitad. A los 17 minutos, tras una jugada preparada desde un tiro de esquina, Nils Reichmuth probó desde el borde del área, pero elevó su remate.

Poco después, Darío Osorio intentó mediante un tiro libre que fue contenido por el arquero Aldair Quintana. Luego, el propio Reichmuth volvió a exigir al guardameta visitante, que respondió con una buena intervención.

Sin embargo, a los 35 minutos llegó una de las jugadas más importantes del encuentro. Tras una falta de Vicente Pizarro, el árbitro cobró penal para Colombia, pero Lawrence Vigouroux adivinó la dirección del remate de Luis Suárez y evitó la apertura de la cuenta.

Sufrido segundo tiempo

En el complemento, el equipo colombiano tomó mayor protagonismo y dominó buena parte de las acciones. Ante ese escenario, Nicolás Córdova comenzó a mover el banco y realizó modificaciones para intentar cambiar el desarrollo del partido.

A los 58 minutos ingresaron Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez en reemplazo de Ben Brereton y Nils Reichmuth. Más tarde, Rodrigo Echeverría y Agustín Arce también entraron a la cancha por Lucas Cepeda y César Pérez.

En los minutos finales, Chile consiguió acercarse nuevamente al arco rival. Tapia estuvo cerca de conectar un centro dentro del área y, posteriormente, Agustín Arce presionó al arquero colombiano y casi le quitó el balón, en una acción que pudo terminar en el gol de la victoria.

Pese a esos intentos, Colombia terminó sobre el arco de Chile, aunque ninguno de los dos equipos logró romper el cero y el encuentro terminó igualado en el Monumental.

Todo sobre Selección Chilena