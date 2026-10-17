"Cobarde no soy": Pancha Merino reacciona a querella en su contra presentada por Andrea Marocchino

17 oct. 2026 - 11:11 hrs.

Andrea Marocchino presentó una querella contra Francisca Merino por presuntas injurias graves cometidas a través de un medio de comunicación.

La acción judicial fue acogida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a declaraciones que la actriz realizó en los programas Primer Plano y Plan Perfecto.

Según publicó LUN, el conflicto se relaciona con dichos en los que Merino habría cuestionado al italiano, señalando que le fue "infiel", que "no le gusta trabajar" y que entregó "cheques que rebotaron".

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La querella fue patrocinada por el abogado Cristóbal Zúñiga, quien explicó que las injurias se distinguen de otras acusaciones porque pueden afectar la honra, la reputación y los intereses de una persona. En el documento se detallan declaraciones que, según la acción judicial, habrían perjudicado la imagen pública de Marocchino.

Entre las sanciones solicitadas se encuentra una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio, además de una multa de 100 UTM y el pago de las costas del proceso.

La respuesta de Pancha Merino

Consultada por el tema, la actriz aseguró estar tranquila frente a la acción judicial y defendió su postura respecto de la relación que mantuvo con el italiano.

"Estoy súper tranquila con mi conciencia. Durante un año viví con el dolor en mi alma de la desilusión, la decepción y de tantas mentiras de parte de él", expresó.

Además, Merino sostuvo que no teme que el conflicto avance. "Si él quiere destapar la caja de Pandora, lo voy a hacer, porque cobarde no soy. Soy valiente y muy mujer para mis cosas", replicó LUN.

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