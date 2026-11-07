"Regia" con el toque de color ideal: Coté López eleva un look casual con unos "zapatitos todo que ver"

07 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Un buen calzado puede transformar por completo cualquier look, elevar la silueta al instante y convertirse en el indiscutible protagonista de todas las miradas, lo que Coté López sabe muy bien.

La influencer y modelo volvió a acaparar la atención de sus seguidores al compartir a través de su cuenta en Instagram las imágenes de unos zapatos de estilo vanguardista que desataron una ola de elogios.

Los comentados zapatos de Coté López

En las imágenes que compartió, Coté López usó unos llamativos stiletos de un vibrante color rojo, que destacan por incorporar sofisticadas secciones transparentes y detalles de cierres metálicos dorados en la parte delantera.

Instagram @cotelopezm

Estos los usó para darle un interesante pop de color a su look, integrado por una camisa de vestir blanca con puños en plumaje verde y unos jeans claros de corte recto.

Su publicación se llenó de los elogios de sus fans, quienes aplaudieron la originalidad y belleza del calzado con comentarios entusiastas como: "Siempre regia", "Estupenda y esos zapatos", "Amé los zapatos", "Esos zapatitos todo que ver", entre otros.

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