¡Armó la fiesta en el Teatro Teletón! Don Francisco sorprendió con una cumbia junto a La Sonora de Todos

07 nov. 2026 - 18:12 hrs.

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, sorprendió este sábado 7 de noviembre al Teatro Teletón con una innovadora cumbia.

El afamado animador salió al escenario con La Sonora de Todos, integrada por los antiguos músicos de La Sonora de Tommy Rey, para interpretar una de sus nuevas creaciones.

Tras la alegre cumbia que encendió a todo el Teatron Teletón, Don Francisco apeló a la solidaridad de los chilenos y llamó a sumarse a la cruzada en estas últimas horas.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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