Caleta Tortel y el apoyo de la comunidad: La emotiva historia del pequeño Esteban Paredes

07 nov. 2026 - 17:54 hrs.

Este sábado 7 de noviembre conocimos la historia de Esteban Paredes, un niño de Caleta Tortel, en la Región de Aysén, a quien a los dos meses de vida diagnosticaron con parálisis cerebral.

Todo ocurrió cuando comenzó a ir al jardín, allí las parvularias notaron que aquel pequeño bebé no lograba mantenerse de pie ni fijar su mirada. Un control de personal de Teletón dio con su enfermedad.

Desde entonces, sus padres, Héctor Paredes y Norma Toledo, comenzaron a viajar cada 3 meses al centro ubicado en Coyhaique. Largos viajes que en algún momento les hicieron replantearse el lugar donde vivir.

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Sin embargo, el apoyo de la comunidad y de la Escuela Comanda Luis Bravo Bravo terminaron por convencerlos de que Caleta Tortel es su casa, su hogar.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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