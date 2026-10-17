El comentado look de Wanda Nara que generó confusión en las redes: "La vi y juré que era Coté López"
Wanda Nara asistió esta semana a los premios Martín Fierro con un llamativo atuendo cuyo punto focal, más allá de las prendas, era su propia silueta.
"¿Realmente llevó un look icónico o apostó a mostrar piel para asegurarse de que todos hablaran de ella?", preguntó la fashionista Titi Torrijos en su cuenta de Instagram The Popular Look.
Comparan a Wanda Nara con Coté López
Para la gala que premia lo mejor de la radio y televisión de Argentina, Wanda Nara vistió unos jeans de tiro bajo con recortes laterales y un body negro "extremadamente cavado", una combinación que dejó expuesta gran parte de sus caderas y sus glúteos.
"Todo gira en torno a la misma idea, mostrar el cuerpo y generar impacto", analizó Torrijos. Pero dejando de lado el outfit de la modelo y presentadora argentina, muchos internautas afirmaron haberla confundido con la influencer chilena Coté López.
Y quizá uno de los factores que dispararon la comparación fue la larga y platinada melena con la que se presentó en el evento.
"Jajaja, yo creí que era la Coté López"; "La vi y juré que era Coté López, encuentro que se ve bien, pero no era para esa ocasión"; "¿Qué onda el parecido a la Coté López?"; "Chuta, 'la Coté López otra vez', dije yo, tuve que mirar bien"; "Todo el rato pensé que era la Coté hasta que la oí decir Wanda", fueron solo algunos de sus comentarios.
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