¡Emoción pura en el Teatro Teletón! Jordan sorprende con especial regalo a Clemente Carvajal

07 nov. 2026 - 19:23 hrs.

El cantante Jordan se emocionó con la historia de Clemente Carvajal y su familia, por lo que decidió realizar un emotivo gesto.

Luego de su presentación en el Teatro Teletón, el intérprete de "¿Y qué pasó?" decidió compartir un momento con los Carvajal Leiva, quienes permanecían junto a Eduardo Fuentes.

Fue en ese momento en que Jordan sorprendió con una especial chaqueta para el pequeño Clemente, idéntica a la que utilizó en su show.

Mega

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

Todo sobre Teletón