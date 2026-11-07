Teletón en el centro del corazón: La historia de Clemente y su solidaria familia en San Felipe

07 nov. 2026 - 19:06 hrs.

La historia de la familia Carvajal tocó el corazón del Teatro Teletón. Desde San Felipe demostraron que todos somos parte de la cruzada familiar y que debemos unirnos en esta noble causa.

La vida de Reinaldo Carvajal y Rocío Leiva cambió cuando nació su hijo más pequeño, Clemente. "Al momento de poner al Cleme en el pecho, llega una doctora. Nos dice que Clemente trae una malformación en su bracito", recordó la mujer con lágrimas en sus ojos.

Un examen genético dio como resultado que su bebé padecía de Cornelia de Lange. De esta forma, llegaron a Teletón, donde comenzaron a ver avances sesión tras sesión.

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Como forma de agradecimiento, la familia se unió con amigos y diversas empresas para realizar su propia Teletón en San Felipe, donde la comunidad se une año a año.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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