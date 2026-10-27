"Ecléctica, libre y auténtica": Dominga López impacta con sofisticada sesión de fotos rumbo al Miss Universo

27 oct. 2026 - 12:45 hrs.

Faltan pocos días para que Dominga López viaje nuevamente a Puerto Rico, donde representará a Chile en el Miss Universo 2026.

Ya la modelo estuvo en la isla caribeña a inicios de mes para algunas actividades previas al certamen. Ahora está por congregarse con el resto de candidatas para iniciar las competencias preliminares con las que buscarán un puesto entre las finalistas.

Sesión de fotos de Dominga López

En medio de su preparación para la gala del 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, Dominga López protagonizó una impactante sesión de fotografías.

"La mujer que soy hoy es el reflejo de mi camino. Ecléctica, libre y auténtica", escribió junto al compendio de postales captadas por el fotógrafo Fernando Gutiérrez.

Instagram @domin6a

Dominga lució un traje sastre oscuro con guantes color burdeos, y tres vestidos: un diseño blanco strapless con volantes, uno drapeado en color nude y otro satinado de corsé ajustado y estructura asimétrica.

El resultado fue una obra visual al estilo de las publicaciones especializadas en alta costura, imágenes que impactaron a los seguidores de la candidata nacional.

"La Miss Universo que nos merecemos"; "Dominga, contigo ganamos"; "Pareces una verdadera reina"; "De infarto"; "¡Qué bellas fotos, se pasaron, son arte!", expresaron algunos internautas.

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