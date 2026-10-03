Cómodo y relajado: Este fue el vestido de "emergencia" que Maura Rivera lució con mucho estilo en Dubái

03 oct. 2026 - 12:03 hrs.

Maura Rivera y Mark González están de regreso en Miami luego de un viaje en pareja a Rusia, país en el que vivieron durante sus primeros años de matrimonio.

Antes de volver a Estados Unidos, hicieron una escala de 18 horas en Dubái, donde tuvieron que salir de compras por un pequeño inconveniente con su equipaje. “Las maletas se fueron en el vuelo para llegar directo a Miami”, comentó la influencer en ese momento.

El vestido de emergencia de Maura Rivera

Maura y Mark aprovecharon su estadía en la metrópoli árabe para visitar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Pero antes desfilaron con los atuendos que adquirieron para salir del apuro.

Instagram: @maurarivera

“Tuvimos que comprar ropa de emergencia”, comentó la exbailarina en una de sus historias. Una vez que llegaron a las alturas de la moderna edificación, mostró con mayor detalle el cómodo outfit que eligió para la ocasión.

El protagonista fue un vestido largo de tejido texturizado azul con hombros descubiertos y falda fluida, que combinó con unas chanclas deslizantes en color rosa.

Aunque se trató de una propuesta casual y muy relajada, Rivera modeló con mucho estilo su outfit ante las impresionantes vistas de Dubái.

Instagram: @maurarivera

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