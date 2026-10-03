Coté López revela la trama de "La versión que inventaron de mí": ¿Cuánto cuesta adquirir el libro?

03 oct. 2026 - 10:30 hrs.

Durante los primeros días de septiembre, Coté López anunció que escribiría su sexto libro y sugirió que tal vez se inspiraría en sus propias experiencias para desarrollar la historia.

La empresaria culminó la tarea en menos de un mes y ahora está promocionando en preventa la obra que tituló: “La versión que inventaron de mí”.

¿Cuánto cuesta el nuevo libro de Coté López?

Coté López está ofreciendo en preventa y por pocos días su nuevo libro, aunque también los otros cinco que escribió entre los años 2020 y 2025.

Instagram: @cotelopezm

“Imprimiré solo los que compren. Después no los encontrarán en ninguna parte”, escribió la influencer en Instagram junto a un enlace a su tienda virtual.

Allí se detalla que la historia gira en torno a una mujer cuya vida parece perfecta y es “observada por millones”, pero la verdad es que lucha por no desmoronarse. El valor de cada ejemplar es de 11.990 pesos.

Captura Clo by Coté López

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