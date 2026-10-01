¡Con todo en la vuelta! Mira EN VIVO Universidad de Chile vs Huachipato por la Liga femenina en Mega 2

01 oct. 2026 - 13:50 hrs.

Mega 2 transmitirá este sábado 3 de octubre el duelo entre Universidad de Chile y Huachipato, válido por los cuartos de final de la Liga Femenina 2026.

Las Leonas recibirán al conjunto acerero en el Estadio Santiago Bueras de Maipú, en un encuentro que definirá al equipo que avanzará a las semifinales del campeonato.

Universidad de Chile llega con ventaja luego de imponerse por 5-1 en el partido de ida disputado en Talcahuano.

La transmisión de Mega 2 comenzará a las 16:00 horas, con la previa del esperado encuentro entre ambos equipos.

El partido tendrá el relato de Marcelo González y los comentarios de Alejandro Astudillo, a partir de las 16:30 horas.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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