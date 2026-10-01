El tajante mensaje de Fran Virgilio por los hombres indecisos: "Te recomiendo un viaje espiritual"

01 oct. 2026 - 15:00 hrs.

En esta etapa de su vida Fran Virgilio tiene claro aquello que no está dispuesta a tolerar de parte de una potencial pareja sentimental.

Así lo expresó en un post de Instagram donde confesó sentir que que está "muy vieja" para disfrutar bajo ciertas circunstancias y admitió que cada vez tiene "menos paciencia".

Indirecta de Fran Virgilio a los indecisos

"Cosas para las que estoy muy vieja como para fingir que me divierten", escribió Fran Virgilio junto a la lista de situaciones que actualmente no permite que le sucedan.

Entre ellas, mencionó aceptar invitaciones de última hora o recibir llamadas telefónicas innecesarias. "¿Cuál es la emergencia para saltarnos el WhatsApp?", planteó.

Instagram @franvirgiliocl

La modelo dejó claro que no desea tener "amistades selectivas" donde la "honestidad depende del contexto", así como tampoco acepta opiniones que jamás pidió. "Si necesito asesoría, prometo agendar una hora", expresó con ironía.

Siguiendo esa misma línea, dejó para el final una frase sobre el tipo de pareja que no puede aceptar. "Hombres que no saben lo que quieren. Si necesitas tiempo para descubrirte, te recomiendo un viaje espiritual, no una relación", dijo.

Instagram @franvirgiliocl

Algunos seguidores interpretaron este mensaje como una indirecta para la expareja de la influencer, Karol Lucero, de quien se separó hace poco más de un año por una indifelidad del locutor.

"La última lámina, medio palo a quien ya sabemos"; "La última ya sabemos para quien va, jajaja, me sentí identificada", escribieron. Sin embargo, lo que más comentaron los internautas fue el tema de las llamadas telefónicas, sobre el que se generó un debate.

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