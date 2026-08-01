Estos son los ejercicios en casa que recomienda Fran Virgilio a sus fans: "No me andes poniendo excusas"

01 ag. 2026 - 13:05 hrs.

Fran Virgilio compartió con sus seguidores de Instagram algunos tips sobre sus métodos para mantenerse en forma.

Anteriormente, la modelo comentó que hace ejercicios de pilates en casa inspirada en una cuenta de YouTube, pero en esta ocasión sus fans le pidieron profundizar más sobre el tema.

Los ejercicios de pilates de Fran Virgilio

Fran publicó en sus historias una dinámica de preguntas y respuestas donde se declaró feliz con su vida de soltera y entregó consejos para superar rupturas amorosas. Además, dio recomendaciones de bienestar integral.

“Hola, Fran. ¿De verdad que te mantienes así de regia solo con pilates en casa?”, escribió una usuaria. “Sí, bendito sea el pilates. Pero ojito, que la alimentación es fundamental para ver cambios físicos”, contestó inicialmente.

Instagram @franvirgiliocl

"Alimentación saludable, ojalá de la mano de una nutricionista; y ejercicio, ojalá con peso, y estás lista", detalló luego.

“¿Cuál era la clase que veías de pilates en casa?”, preguntó otra internauta. “Move with Nicole en YouTube y partieron a entrenar. Hay de todos los niveles y duraciones, así que no me andes poniendo excusas”, dijo la influencer.

Virgilio comentó lo anterior junto a un video donde se le vio ejecutar algunos de los ejercicios caseros que realiza con banda de resistencia: elevación lateral de piernas, puente de glúteos y distintos estiramientos.

Instagram @franvirgiliocl

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