Los consejos de Fran Virgilio para viajar a Italia: "No les recomiendo que..."

21 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Fran Virgilio emprendió junto a una amiga un soñado viaje a Italia, donde aseguró que se encuentra disfrutando su soltería casi un año después de su quiebre con Karol Lucero.

La influencer publicó registros de su paso por Roma, Vaticano y Puglia, y también ofreció algunos tips sobre viajes a Europa, en respuesta a una serie de preguntas de parte de sus seguidores.

Las recomendaciones de Fran Virgilio sobre turismo en Italia

Uno de los fans de Fran Virgilio comentó que los vuelos directos de Chile a Italia están "carísimos" y quiso saber qué destino eligió ella.

"Nosotras compramos a Roma, pero la opción más conveniente siempre es Madrid", contestó. Luego aconsejó revisar aplicaciones de búsquedas de boletos y recordar que los precios varían según la fecha.

Instagram @franvirgilio

"Tengan en cuenta que junio, julio y agosto es temporada alta en Europa, los pasajes tan sobre la fecha baratos no les saldrán", advirtió.

Otro internauta hizo una pregunta sobre la cantidad de dinero que conviene llevar. Virgilio explicó que está usando una app de transferencias internacionales. "No recomiendo que traigan mucho efectivo. Llevamos una semana y hemos usado con suerte €100", dijo.

También compartió una lista de localidades a visitar: "Si nunca viniste, Roma sí o sí, obvio. Luego Florencia, Venecia, Milán, Materia, Costa Amalfitana. Según lo que yo conozco y mis gustos".

También afirmó que durante su paso por Roma se alojó cerca del Vaticano, aunque es recomendable hospedarse en el centro histórico de la ciudad. "Ahí tendrás todos los lugares importantes caminando o Trastevere, muy cute", expresó finalmente.

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