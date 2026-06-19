Fran Virgilio revela su estado sentimental a casi un año de su quiebre con Karol Lucero: "Mi única pareja..."

19 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Fran Virgilio está disfrutando de un viaje de chicas por Italia, desde donde se tomó un tiempo para responder las inquietudes de sus seguidores sobre su situación sentimental a casi un año de su quiebre con Karol Lucero.

El matrimonio de la influencer se vino abajo el pasado mes de agosto luego de una mediática infidelidad del locutor. Sin embargo, en reiteradas ocasiones Virgilio ha dejado claro que se encuentra feliz y renovada.

La respuesta de Fran Virgilio sobre su soltería

Fran Virgilio estuvo primero en Madrid para luego trasladarse a Roma, El Vaticano y Albarobello en Puglia, Italia. La modelo ha estado publicando postales de los distintos lugares que ha visitado, así como algunas recomendaciones para viajes a Europa.

Instagram @franvirgilio

En medio de sus paseos, compartió una serie de preguntas y respuestas que intercambió con sus seguidores. "¿No estás conociendo a nadie? ¿o soltera al 100%?", preguntó uno de ellos.

"Mi única pareja...", respondió entre risas en un video mientras enfocaba a la amiga que la acompaña en su travesía europea. Sin embargo, dejó algo muy claro con un texto sobre la imagen: "Soltera, of course (por supuesto)". Que viva la amistad".

Instagram @franvirgilio

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