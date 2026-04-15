"Soy otra persona...": Fran Virgilio muestra cómo se siente al estar soltera después de siete años

15 abr. 2026 - 14:40 hrs.

Desde su polémica separación con Karol Lucero, Fran Virgilio se ha preocupado de mantener sus redes sociales lo más activas posibles para seguir interactuando con su querido público.

Y aunque aseguró que se tomaría un descanso de tanto viaje y actividades, lo cierto es que la joven influencer no puede dejar de lado las plataformas de redes sociales, ni tampoco lo desean sus seguidores, quienes están atentos a cada cosa que publica.

A raíz de esto, su última publicación en Instagram sacó bastantes aplausos, ya que daba a entender cómo se sentía tras pasar siete años en una relación y ahora estar soltera.

Así se siente Fran Virgilio estando soltera

Precisamente, la influencer publicó un video que tituló como "estás soltera después de siete años de relación", además de recalcar que "en TikTok soy otra persona".

El video fue aplaudido por los seguidores de Fran, ya que se le ve cantando y bailando de forma coqueta al ritmo de la canción "Soltera" de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny.

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Fran cantó "el corazón lo tiene a dieta pa' que ningún cabrón se meta", en relación a su pasado matrimonio con Lucero, así como posibles nuevos romances, ya que durante el último tiempo había sido vinculada con el futbolista Guillermo Maripán.

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