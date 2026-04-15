"Me acaricia y yo me derrito": Melina Noto comparte tierna y maternal foto con su hija Alanna

15 abr. 2026 - 16:20 hrs.

La vida de Melina Noto y Pangal Andrade dio un giro drástico cuando iniciaron su relación hace más de cinco años. Sin embargo, el real cambio llegó con el nacimiento de Alanna, la primera hija de la pareja.

Alanna convirtió tanto a Melina como a Pangal en padres por primera vez, lo que tiene muy emocionado a ambos y, desde que nació, la pequeña se ha convertido en el motor de sus vidas y el aliciente para construir una familia segura.

Las memorias son parte de esta familia, por lo que Pangal y Melina se han encargado de que Alanna tenga los suficientes recuerdos para que cuando crezca los pueda ver. A raíz de esto, la modelo argentina publicó una tierna fotografía con su hija de ya casi seis meses de vida.

La tierna foto de Melina Noto con Alanna

"Ese no sé qué casual que tiene esta foto, donde el amor de mi vida me acaricia y yo me derrito.

Lo único que deseo para tu vida, hija, es que seas siempre así de feliz", escribió la periodista en una tierna fotografía en blanco y negro.

Y es que en esta postal se puede ver a Melina sonriente, mientras que su guagua está riendo e intentando agarrarse de su madre, conformando así una foto muy maternal y tierna.

Como era de esperar, Pangal Andrade no quedó indiferente a esta publicación y escribió "me muero", sumado a varios emojis de cara enamorada.

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