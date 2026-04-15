Emilia Dides sorprende interpretando canción de 'Las Guerreras K-pop': "Podrías ser la reina del pop chileno"

15 abr. 2026 - 15:30 hrs.

Desde el nacimiento de su hija Mia Ignacia, Emilia Dides está centrada en su papel de mamá, pero igualmente se mantiene en contacto con sus seguidores en redes sociales.

Esta vez retomó su faceta como cantante al interpretar uno de los temas más sonados de la banda sonora de la película animada "Las Guerreras K-pop", estrenada a mediados de 2025.

La versión de "Golden" de Emilia Dides

"A veces me pierdo… pero siempre vuelvo a mí. Esta canción es un recordatorio de que dentro mío también puedo ser 'golden' (dorada)", escribió Emilia Dides al pie de un video en Instagram, donde entona precisamente la canción "Golden".

Instagram @emiliadides

La pareja de Sammis Reyes aparece en un estacionamiento cantando la melodía en inglés y a capela. La modelo alcanza limpiamente las notas más altas de la pieza, en una ejecución vocal que generó una ola de elogios en la caja de comentarios.

"¡Esa voz!"; "Cuando pensé que ya había superado la etapa de 'Las Guerreras K-pop', sale Emilia con una mejor versión"; "Grítalo, reina. Emilia, qué seca eres, qué difícil esa canción. Porfa, saca un disco, podrías ser la reina del pop chileno actual", expresaron sus fans.

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