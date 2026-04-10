"Me están funando porque la tratamos mal": Sammis Reyes enfrenta críticas por comportamiento con su mascota
Sammis Reyes se vio envuelto en una nueva polémica en redes sociales, luego de que usuarios lo criticaran por el trato con su mascota, Millie.
El exjugador de la NFL subió a historias de Instagram un video de su mañana de entrenamiento. De camino al gimnasio, llevó a su perrita, pero como ésta se negó a caminar, Reyes la arrastró desde su correa.
"No, cabros, así es imposible trabajar. Así es como levanto también a la Emilia (Dides) a las cinco de la mañana. Vamos, Millie, vamos. No, ahora full modo 'pato'", señaló en el registro.
La situación fue calificada por algunos como "maltrato animal" y otros criticaron que no tomara a la cachorra entre sus brazos en lugar de tirar de su correa. Otros le bajaron el perfil a las críticas.
La respuesta de Sammis Reyes por la polémica con su mascota
Horas más tarde, Sammis Reyes se refirió a estos comentarios en su contra con humor y llevó a Millie con su coach Cristian López: "Cris, me están funando porque la tratamos mal, hue... ¿Podemos mostrar lo que realmente hacemos con ella?".
Acto seguido, el entrenador comenzó a masajear a la perrita. "Come mejor que nosotros", bromearon. En otro video, la pareja de Emilia Dides mostró que su mascota comenzó a pasear sosteniendo su propia correa: "Por lo menos hay progreso porque camina sola".
