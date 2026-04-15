"Tanta vida social...": El inesperado límite que se autoimpuso Fran Virgilio por sus constantes actividades

15 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Fran Virgilio lleva los últimos meses pasando de viaje en viaje, aprovechando la visibilidad que le entregan las redes sociales. Sin embargo, optó por parar.

Y es que Virgilio ha tenido muchos viajes y eventos, tanto por placer como por trabajo, por lo que su cuerpo también pide un poco de descanso y distancia del resto de las personas.

Recordemos que Fran alcanzó notable popularidad tras separarse de Karol Lucero, quien le había sido infiel, y pasar por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026, donde fue una de las mejores vestidas.

El límite que se puso Fran Virgilio

Por lo mismo, esta exposición fue suficiente para decidir que era momento de poner un alto y dejar descansar a su cuerpo un poco.

"Los que me siguen hace mucho, ¿se acuerdan de la Fran que prefería, dentro de lo posible, no salir de la casa?", preguntó a sus seguidores.

En esa misma línea, afirmó que "revivió, necesito recargarme después de tanta vida social. Francamente, un límite te pido".

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