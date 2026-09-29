"Básicamente era como...": Coté López cuenta su secreto para terminar un libro en tan solo cuatro días

29 sept. 2026 - 14:30 hrs.

Coté López salió al paso de las críticas que ha estado recibiendo por dar a conocer que terminó de escribir su último libro en tan solo cuatro días.

Y es que, según declaraciones de la empresaria, su sexto libro lo terminó en tan solo cuatro días, lo que levantó una serie de sospechas por un grupo de sus seguidoras, quienes no creían en esta afirmación.

Por lo mismo, y ante la repetitiva molestia de sus seguidoras y seguidores, Coté López explicó cómo lo hizo para redactar un libro completo en ese período de tiempo.

¿Cuál es el secreto de Coté López?

Este lunes comenzó la venta del libro "La versión que inventaron de mí", que surgió después de su polémica infidelidad con Luis Jiménez, y López decidió responder algunas consultas.

Es de esta forma que aparece la pregunta de si es verdad que lo escribió tan rápido y cómo lo hizo, consulta que la empresaria no esquivó.

"La gente tiene muy mala comprensión lectora, porque yo dije: 'Mi gente, terminé el libro en cuatro días'. Terminé el libro en cuatro días; obviamente, el libro lo había partido días antes", aseguró.

En esa línea, agregó que sí contó con ayuda de la tecnología: "Lo hice muy rápido porque lo que hice esta vez fue dictarle al iPad, es como que iba contando la historia. Básicamente, era como... 'Dejé la rápida apilada por montones en cada esquina de mi cuarto'. Así, y todo se iba escribiendo, mientras yo hablaba solamente".

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