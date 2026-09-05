"Yo sí me arrepiento de lo que hice": El descargo de Coté López tras las críticas en su contra

05 sept. 2026 - 18:11 hrs.

Coté López realizó nuevos descargos en medio de la polémica que la ha mantenido en el centro de la conversación durante los últimos días.

Recordemos que hace dos semanas se hizo pública la infidelidad que habría sufrido Gala Caldirola por parte de Luis Jiménez con la empresaria, situación que ha generado diversos cruces y declaraciones públicas entre los involucrados.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, López abordó las críticas que ha recibido y aclaró sus anteriores palabras sobre el tratamiento médico que estaba siguiendo, asegurando que en ningún momento buscó utilizar esta situación como una justificación por sus acciones.

Instagram

"En primer lugar, cuando yo dije que estaba siendo mal medicada, en ningún caso fue para justificar algo que yo haya hecho", comenzó señalando.

Luego, explicó que decidió hablar sobre este tema con la intención de ayudar a quienes pudieran estar atravesando una situación similar. "Yo simplemente lo estaba contando por si hay algún seguidor mío al que le ha pasado lo mismo, que no se siente la misma persona, que está con depresión y que a lo mejor le puede servir de ayuda", agregó.

Los descargos de Coté López

Durante el registro, Coté López también fue enfática en señalar que asume la responsabilidad por sus propias acciones y que no está dispuesta a hacerse cargo de situaciones que, según sus palabras, no ocurrieron.

"Yo me hago cargo siempre, siempre me hago cargo de lo que yo hago, de mis errores, pero no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen que hago o de lo que no he hecho, jamás", sostuvo.

Asimismo, reiteró que se arrepiente de lo ocurrido y recordó que ya ofreció disculpas por sus acciones. "Yo sí me arrepiento de lo que hice. Yo ya pedí las disculpas, si me creen o no me creen, ya ese es problema de ustedes", afirmó.

Pese a reconocer que atravesó un complejo momento a nivel personal, Coté aseguró que no permitirá que lo ocurrido la defina como persona. "Actué mal, me salí de madre; todo el mundo en la vida se va a equivocar alguna vez. No creo que todos seamos perfectos", expresó.

Además, explicó que continuará trabajando pese a la exposición que ha tenido durante las últimas semanas, destacando la cantidad de personas que dependen de sus proyectos. "Con esta misma cara voy a seguir trabajando. Y con la cabeza bien en alto voy a seguir trabajando", manifestó.

Finalmente, Coté adelantó que continuará enfocada en sus proyectos laborales y reveló que próximamente presentará una nueva colección, además de anunciar novedades relacionadas con Clo, una de sus empresas.

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