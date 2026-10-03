Mane Swett sigue luchando por la tuición de su hijo: Fijan tres nuevas audiencias

03 oct. 2026 - 11:00 hrs.

La actriz Mane Swett mantiene una larga lucha judicial con su exmarido, el periodista John Bowe, por la custodia de su hijo, quien actualmente tiene 14 años.

Todo surgió en diciembre del 2022, cuando la artista nacional entregó un permiso para que el menor viajara a Estados Unidos con su papá. Dicho documento expresaba que el niño debía regresar el 8 de enero de 2023, pero eso nunca ocurrió.

Desde entonces ha llevado una pelea en los tribunales norteamericanos que ha sido cuesta arriba, ya que en un primer fallo se entregó la custodia a Bowe.

Si bien en octubre del año pasado el tribunal de Nueva York había cerrado el caso y rechazado los recursos presentados por Swett, dos meses después la resolución fue anulada por falta de notificación a la actriz y por la ausencia de un régimen formal de visitas.

Con dicha anulación de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, se inició un proceso en la Corte de Familia de la ciudad que se esperaba que terminara con cuatro audiencias fijadas para el 16, 28 y 29 de septiembre y 1 de octubre, según consignó LUN.

Sin embargo, el mismo medio citado informó que el juicio se alargó para tres audiencias más, fijadas para el 9 y 19 de noviembre y el 22 de diciembre.

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