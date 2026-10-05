"Se va a intensificar...": Alejandro Sepúlveda anuncia a qué hora comienzan las lluvias en Santiago este lunes

05 oct. 2026 - 08:40 hrs.

Esta mañana, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, llegó para hablar sobre el pronóstico del tiempo en Santiago.

Precisamente, este lunes 5 de octubre inicia una nueva semana que ha llamado la atención de los capitalinos porque está anunciada una importante lluvia que, por el mes del año, causó bastante sorpresa.

Por lo mismo, Sepúlveda entregó todos los detalles de la lluvia de este lunes en la Región Metropolitana.

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¿A qué hora inicia la lluvia este lunes?

"Las precipitaciones son en la tarde, después de las 3, 4 de la tarde; ya tendremos precipitaciones en la región metropolitana, primero cordillera, luego precordillera, y más tardecito ya llegarán al valle y en la noche lloverá en toda la Región Metropolitana y en buena parte de la zona central", aclaró Alejandro.

Enseguida, agregó que lo que debería llover en octubre en Santiago son 12 milímetros y actualmente ya van 4 milímetros a raíz de la lluvia y granizos del viernes.

En esa línea, agregó que "las precipitaciones que hemos tenido hasta ahora, que llueve un rato, que aquí no, que sale el sol, que la tormenta eléctrica; esta va a ser el sistema frontal clásico. Va a llover".

"Por momentos se va a intensificar, por momentos va a parar; incluso mañana cerca del mediodía va a estar cubierto, en la tarde va a volver a llover, pero es la típica lluvia más pausada y más generalizada", recalcó Sepúlveda.

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