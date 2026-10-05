Entre ellas una iglesia: Demuelen construcciones ilegales y sacan cámaras del "Barrio Chino" de Lo Espejo

05 oct. 2026 - 10:55 hrs.

Este lunes autoridades policiales demolieron distintas construcciones ilegales en el Barrio Gil de Castro, también conocido como "Barrio Chino" en Lo Espejo.

Precisamente, el periodista Julio Ahumada llegó hasta la zona donde autoridades y efectivos policiales se hicieron presentes durante la mañana de este lunes para llevar a cabo las demoliciones.

"Son zonas que no cumplen con la normativa de construcción y que han sido puntos donde se ha permitido estar dentro de conflictos e incivilidades; había estructuras que tenían ingresos de proyectiles balísticos", expresó Ahumada.

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Demuelen construcciones ilegales en Barrio Chino de Lo Espejo

Una de las grandes edificaciones que se demolió durante este lunes fue una iglesia evangélica que contaba con espacios para estacionamientos que funcionaban como cocheras y bodegas donde no se podían construir estructuras.

De igual forma, había una garita de lata que contaba con bastantes impactos balísticos, dando cuenta de la cantidad de hechos delictivos en la zona.

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