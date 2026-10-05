Desalojan a últimos habitantes de la Quebrada Las Zorras en Cerro 18 de Lo Barnechea

05 oct. 2026 - 10:30 hrs.

Esta mañana, el periodista Karim Butte se trasladó hasta el acontecido Cerro 18 de Lo Barnechea, donde Carabineros llevó a cabo el desalojo de una toma.

Precisamente, este lugar es un símbolo de las diferencias sociales que existen en esta comuna, donde el metro cuadrado y la venta de propiedades es más cara, pero al mismo tiempo convive con esta realidad.

En el Cerro 18 viven más de 5 mil personas y este desalojo corresponde a la parte final de una franja, la que es una quebrada Las Zorras donde solo hay 30 casas. "Esto comenzó el 2024, ha sido paulatino, con diálogo y desde el municipio se les ofreció una especie de subsidio de arriendo", recalcó Butte, agregando que algunos aceptaron, pero otros se quedaron.

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Desalojan parte del Cerro 18

Las familias que se resistieron fueron desalojadas este lunes a las 8 de la mañana, sin mayores problemas y sin resistencia de las personas, quienes decidieron seguir las indicaciones de los efectivos policiales.

Cabe destacar que esta zona de la quebrada se declaró como inevitable, ya que esta franja interior está propensa a las inundaciones y, en caso de incendios, no hay forma de acceso, lo que genera mucha inseguridad.

Una vez recuperada esta franja del Cerro 18, se planea construir un parque para la comunidad del lugar.

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