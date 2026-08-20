"El diablo...": El mensaje de la madre de Luis Jiménez tras infidelidad con Coté López y quiebre con Gala

20 ag. 2026 - 11:10 hrs.

La madre de Luis Jiménez, Elsa Garcés, lanzó un duro mensaje tras el término de la relación entre su hijo y Gala Caldirola.

La publicación la realizó desde lo que parece ser el Aeropuerto de Santiago, lo que abre la interrogante: ¿Viajará a ver al exfutbolista?

El mensaje de la mamá de Luis Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, Elsa subió una selfie en el principal terminal aéreo de Chile, donde escribió: "El diablo siempre metiendo la cola".

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El duro mensaje de la madre de Luis ocurrió solo horas antes de que él mismo, mediante un extenso comunicado, reconociera su infidelidad con María José López.

En el mismo texto pidió perdón a Gala por lo sucedido, afirmando que las palabras no son suficientes, pero sí sus futuros actos.

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