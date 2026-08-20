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"El diablo...": El mensaje de la madre de Luis Jiménez tras infidelidad con Coté López y quiebre con Gala

  • Por Sebastián Paillafil

La madre de Luis Jiménez, Elsa Garcés, lanzó un duro mensaje tras el término de la relación entre su hijo y Gala Caldirola.

La publicación la realizó desde lo que parece ser el Aeropuerto de Santiago, lo que abre la interrogante: ¿Viajará a ver al exfutbolista?

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El mensaje de la mamá de Luis Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, Elsa subió una selfie en el principal terminal aéreo de Chile, donde escribió: "El diablo siempre metiendo la cola".

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El duro mensaje de la madre de Luis ocurrió solo horas antes de que él mismo, mediante un extenso comunicado, reconociera su infidelidad con María José López.

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En el mismo texto pidió perdón a Gala por lo sucedido, afirmando que las palabras no son suficientes, pero sí sus futuros actos.

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