Disparos al aire y riñas callejeras: Así es la noche que viven turistas y jóvenes en pleno Barrio Bellavista

20 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Riñas callejeras, disparos al aire a plena noche y delincuentes arrancando sin importar la presencia policial. El Barrio Bellavista sigue siendo un epicentro de incivilidades y de delincuencia, donde sus principales víctimas son turistas.

Un equipo de Mucho Gusto se sumergió en esta tradicional zona comercial que lucha a diario por ser nuevamente ese sector turístico prioritario para turistas y jóvenes.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un vehículo gris se acerca a un auto blanco que está estacionado; luego de intercambiar un corto diálogo, uno de los sujetos saca una pistola por la ventana y comienza a disparar al aire.

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Fueron más de 20 balazos a vista y paciencia de toda la gente que a esa hora transitaba por el barrio bohemio.

Asimismo, hace algunos días se viralizó un video donde aparece un grupo de sujetos que protagoniza una riña callejera en plena calle a altas horas de la madrugada.

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