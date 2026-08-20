Será por casi una semana: Adelantan cuándo volverían las lluvias a Santiago

20 ag. 2026 - 12:45 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, adelantó en Mucho Gusto que las lluvias volverían a Santiago durante la próxima semana, luego de varios días de ausencia.

De acuerdo al experto, el lunes debiese ingresar el primer sistema central a la zona del Biobío y Ñuble hacia el sur, dejando precipitaciones en sectores cordilleranos de la Región Metropolitana.

Lluvia en Santiago

La situación cambiaría a partir del martes, cuando se observa la probabilidad de precipitaciones en Santiago, las que se podrían extender por casi toda la semana.

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En concreto, Sepúlveda indicó que, desde el martes al viernes, se registrarían lluvias intermitentes en la capital.

"Son varios pulsos", destacó el comunicador, quien dijo que se podrían presentar en distintos momentos del día.

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