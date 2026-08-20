Con la Maozinha y Ota Otes: Axé Brasil revivió los clásicos que marcaron una época en Mucho Gusto

20 ag. 2026 - 14:00 hrs.

La tarde de este jueves, Mucho Gusto se encendió con la presencia de Axé Brasil, quienes llenaron de energía con sus animados ritmos.

La agrupación conformada por los integrantes de Axé Bahía y Porto Seguro; Flaviana, Bruno, Vivi, Thiago y Pops, plasmó un espectáculo que hizo viajar hasta la década de los 2000'.

Con Maozinha y Bailar de a dos, los brasileños hicieron mover el cuerpo de José Antonio Neme, Karen Doggenweiler y el resto del panel del matinal.

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Tras una breve conversación sobre su próxima presentación en el Gran Arena Monticello, se continuó con la fiesta que se hizo sentir por todo Vicuña Mackenna.

Para finalizar, sacaron los clásicos Ota Otes y Beso en la boca que, al igual que en cualquier matrimonio en nuestro país, se siguió al pie de la letra cada movimiento de la coreografía.

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