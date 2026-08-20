"No hay perdón": Gala Caldirola confirma quiebre con Luis Jiménez y revela que le había pedido matrimonio

20 ag. 2026 - 09:03 hrs.

Gala Caldirola rompió el silencio frente a los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Luis Jiménez. La española reconoció el fin de la relación con el exfutbolista por culpa de una tercera persona.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, la modelo reveló que Jiménez le había pedido matrimonio antes de enterarse de su traición.

Gala rompe el silencio

Según se aprecia en las imágenes, el romántico, en ese entonces, momento ocurrió en París, más precisamente frente a la Torre Eiffel.

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"Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que, además, públicamente se siente humillante. Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que si se atreve a darse el lugar que se merece", partió diciendo.

Tras ello, agregó que "tú puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y marcharte de ese lugar al que realmente no perteneces. Porque no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona".

De esta forma, Gala confirmó los rumores de su término con Luis Jiménez tras volver a Chile desde Qatar.

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