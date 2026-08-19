Por pedir mover auto: Clientas atacan con armas blancas y fierros a trabajadores de bencinera en La Cisterna

19 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Una violenta agresión se registró la noche del martes en un servicentro Copec de la comuna de La Cisterna, donde la discusión entre clientas y trabajadores terminó con cuatro personas heridas.

El hecho ocurrió en el sector de Gran Avenida con Padre Hurtado, donde un grupo de mujeres llegó a cargar bencina, posicionando su vehículo en el sentido contrario. Por lo mismo, uno de los bomberos pidió mover y acercar el auto para facilitar el uso de la manguera.

Turba ataca a personal de servicentro

La solicitud provocó una discusión con las mujeres, quienes, según indicaron testigos a Mucho Gusto, insultaron a los trabajadores por su nacionalidad, para luego retirarse del lugar sin antes amenazar con una golpiza.

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Minutos más tarde, las mujeres habrían vuelto acompañadas por alrededor de una decena de personas armadas con elementos cortantes, quienes arremetieron directamente contra el personal del servicentro.

Si bien en un comienzo se informó de tres heridos, serían cuatro los trabajadores que resultaron con diversas lesiones. Uno de ellos terminó con una herida cortopunzante en una de sus extremidades, mientras que sus compañeros sufrieron cortes en manos, antebrazos y lesiones en la cabeza.

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