"Voy a morir con las botas puestas": Neme responde a sus detractores tras polémica por carreras de galgos

19 ag. 2026 - 12:35 hrs.

La mañana de este miércoles, José Antonio Neme reaccionó duramente en Mucho Gusto a las críticas que recibió a través de redes sociales, por manifestar su desaprobación a parlamentarios que defendieron las carreras de galgos.

Cabe recordar que en el mismo matinal, el conductor calificó la discusión parlamentaria como una "idiotez", asegurando que la clase política es "un puñado de idiotas".

Neme arremete contra quienes lo criticaron por cuestionar las carreras de galgos

Su crítica generó la reacción inmediata de quienes se mostraban a favor de mantener las carreras de galgos, lo que conllevó que recibiese mensajes en sus redes sociales.

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Visiblemente molesto, el periodista se refirió a este episodio en el mismo programa. "Para toda la gente que en redes sociales me insulta, me saca mi accidente, les voy a decir lo siguiente: 'No me voy a mover ni un milímetro de lo que opino, pero ni medio centímetro, sáquenme la luz roja, el accidente, todo lo que quieran'", comenzó diciendo Neme.

"Escriban con los dedos de tallarín, pero no voy a cambiar de opinión aunque se revuelquen", continuó el conductor.

"Creo que es vergonzoso lo que vimos ahí en el parlamento, creo que la mayoría de los problemas que tiene este país tiene que ver con las personas que están en las papeletas y que eligen los partidos políticos de una manera bastante oscura, y que al final la gente termina pagando el costo", agregó.

Más adelante, José Antonio Neme le dijo a sus retractores: "Revuélquense, barbeen lo que quieran. No voy a cambiar de opinión y voy a morir con las fotos puestas".

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