¿Qué es una DANA? El fenómeno que provocó intensas lluvias y aluviones en el norte de Chile

19 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Las regiones del norte del país, particularmente Tocopilla, se vieron afectadas por una DANA que causó graves inundaciones y un dantesco aluvión que arrasó con todo a su paso.

Pero, ¿qué es una DANA? Lo primero a tener en cuenta es que este intenso fenómeno climático es lo mismo que cuando escuchamos núcleo frío o baja segregada.

¿Qué es el fenómeno que provocó el aluvión en Tocopilla?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó que se trata de "una burbuja de aire frío que se desprende de un sistema frontal y que viaja sola, errante, en lo alto de la troposfera".

Mega

El experto aclaró que, a diferencia del sistema frontal que deja una lluvia homogénea, la DANA "es una burbuja que está sobre los 5 kilómetros de altura, es muy errante, puede dirigirse hacia el este, hacia el oeste, bajar, intensificarse".

"Y esta burbuja de aire muy helado que encuentra en una zona cálida como el norte de Chile un choque de masa de aire y, además, le sumamos el fenómeno El Niño Costero más el calentamiento del océano, tiene la mezcla perfecta", agregó.

Sepúlveda comentó que, al chocar con la cordillera, "toda esta humedad se condensa y se forman estas nubes de tormenta. Por eso, además, hubo estos chaparrones muy sectorizados, hubo tormentas eléctricas, hubo incluso trombas frente a Antofagasta".

Todo sobre Lluvias