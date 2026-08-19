"Era terrible": El dramático relato de vecina de Tocopilla que logró evacuar antes del aluvión

19 ag. 2026 - 09:20 hrs.

Tocopilla fue una de las zonas más afectadas por el núcleo frío en altura que se situó en las regiones del norte del país. Calles llenas de barro, viviendas inundadas y autos abandonados fueron parte de los estragos que dejó el gran aluvión.

Graciela Portilla fue una de las vecinas que debió evacuar producto del potente flujo aluvional que arrastró todo a su paso, incluyendo automóviles.

Vecina de Tocopilla relata cómo evacuó previo a aluvión

En conversación con Mucho Gusto, contó que logró evacuar junto a su esposo el mismo sector por el que, minutos después, mar de tierra y rocas destruyó todo lo que pudo.

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"Las imágenes eran terribles. Muchos vecinos se quedaron acá y las imágenes y testimonios eran terribles", expresó.

Graciela relató que el aluvión "se llevó el auto de mi vecina, de la señora Carola, del chico de al lado".

Respecto al evento que se vivió en 2015, dijo que en esa ocasión también logró evacuar el sector antes de que una enorme roca bajara y arrasara con todo a su paso.

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