"El 60% de la comuna está afectada": Alcaldesa de Tocopilla alerta por daños tras devastador aluvión

19 ag. 2026 - 11:05 hrs.

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, se refirió este martes a la emergencia desatada por el aluvión que afectó a la comuna, producto de una DANA.

En diálogo con Mucho Gusto, la jefa comunal afirmó que el 60% de la comuna está afectada, así como también los asentamientos de personas en el borde costero norte y sur, "donde están aislados".

La edil señaló que en las próximas horas llevarán hasta dichos sectores con maquinarias colaboradas por empresas privadas. "Fuera de la comuna hay más pérdida de material total", indicó.

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"Tocopilla no está preparado para la lluvia", expresó Kurtovic, destacando que la comuna "tiene una geografía que habla, tiene un cordón de quebradas donde en 2015 hubo un aluvión que costó la vida de 7 personas, donde no había ninguna mitigación, ninguna piscina aluvional, no había nada".

Posterior a ese evento, el Estado invirtió en piscinas aluvionales, en pozas descartadoras y otras obras de mitigación. Sin embargo, la alcaldesa afirmó que falta que se implementen otras acciones, "porque la gente no se va a ir de Tocopilla".

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