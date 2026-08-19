"Las regiones deberían tener autonomía": Neme arremete contra el centralismo tras emergencia en el norte

19 ag. 2026 - 11:40 hrs.

José Antonio Neme arremetió este martes contra la clase política y el centralismo, a propósito de la emergencia que se vive en el norte tras las intensas precipitaciones y aluviones.

Mientras conversaba con Lucas Julio, una de las personas que lleva más de 24 horas atrapada en la ruta que conecta Tocopilla con Antofagasta, el conductor de Mucho Gusto indicó que las decisiones frente a este tipo de calamidades no se pueden tomar desde Santiago.

La crítica de Neme

"Yo tenía una mirada respecto a quienes nos gobiernan; ayer, la discusión de las carreras de galgos me pareció de una idiotez, un nivel de una clase política que es un puñado de idiotas, lo digo abiertamente", dijo de entrada el comunicador.

Mega

Afirmó que "ahí uno entiende por qué las cosas se hacen a medias, porque ellos son personas que no están preparadas para representar a nadie, por más que los hayan votado una y mil veces".

En esa misma línea, José Antonio Neme manifestó que tanto él como Michel De L'Herbe "hemos dicho que las regiones y las gobernaciones deberían tener autonomía para tomar sus decisiones".

"No puede ser que la emergencia se produzca en Antofagasta, se mande una señal a Santiago, donde en un escritorio donde no está pasando nada, se toma una decisión respecto de lo que ocurre en terreno", concluyó.

Todo sobre José Antonio Neme