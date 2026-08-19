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Más de 24 horas aislados: Grupo de personas quedó atrapado entre barro y rocas en ruta a Tocopilla

  • Por Sebastián Paillafil

Más de 24 horas aislados se encuentran un grupo de personas en la ruta que conecta Tocopilla con Antofagasta, luego de que las lluvias provocaran remociones en masa y bloquearan el tránsito.

Según contó a Mucho Gusto Lucas Julio, quedaron atrapados en el sector de Punta Tala, aproximadamente a 20 kilómetros hacia el sur de Tocopilla.

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Llevan más de 24 horas atrapados tras derrumbe en ruta a Tocopilla

Precisamente, el hombre se encuentra con cuatro familiares y otras personas, entre ellos camioneros que quedaron varados luego de que una gran masa de roca y barro bloqueara la carretera.

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"Durante el trayecto, un derrumbe repentino, una remoción de barro nos bloqueó el paso tanto hacia adelante como hacia atrás; fue imposible devolvernos y llevamos casi 24 horas aquí", relató.

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Lucas contó que debieron pasar la noche en el lugar y que, en horas de la mañana, personas de una comunidad cercana pudieron pasar al pueblo y darle un poco de comida y bebidas calientes.

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