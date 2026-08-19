Más de 24 horas aislados: Grupo de personas quedó atrapado entre barro y rocas en ruta a Tocopilla

19 ag. 2026 - 10:15 hrs.

Más de 24 horas aislados se encuentran un grupo de personas en la ruta que conecta Tocopilla con Antofagasta, luego de que las lluvias provocaran remociones en masa y bloquearan el tránsito.

Según contó a Mucho Gusto Lucas Julio, quedaron atrapados en el sector de Punta Tala, aproximadamente a 20 kilómetros hacia el sur de Tocopilla.

Llevan más de 24 horas atrapados tras derrumbe en ruta a Tocopilla

Precisamente, el hombre se encuentra con cuatro familiares y otras personas, entre ellos camioneros que quedaron varados luego de que una gran masa de roca y barro bloqueara la carretera.

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"Durante el trayecto, un derrumbe repentino, una remoción de barro nos bloqueó el paso tanto hacia adelante como hacia atrás; fue imposible devolvernos y llevamos casi 24 horas aquí", relató.

Lucas contó que debieron pasar la noche en el lugar y que, en horas de la mañana, personas de una comunidad cercana pudieron pasar al pueblo y darle un poco de comida y bebidas calientes.

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